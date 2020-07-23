The Weeknd повстречался в «Snowchild» с героями прошлых клипов

Анимационный ролик, снятый режиссером Артхеллом Изомом, не только продолжает историю, рассказанную в клипах на песни из альбома «After Hours», но и наполнен символами из разных предыдущих музыкальных работ и биографии музыканта.

Действие ролика начинается там же, где закончился клип ««Until I Bleed Out»: Weeknd лежит на заснеженной земле в окрестностях Лас-Вегаса. Путешествуя во времени, он оказывается в своем родном Торонто, в районе Скарборо, в доме 65 на Спенсер-авеню (его первый микстейп 2011 года так и назывался «65 Spencer Avenue»), пишет Intermedia. Музыкант с дредами на голове и его друзья бредут по черно-белому городу, пока тот не становится цветным и полным соблазнительных женщин.



The Weeknd

Затем Weeknd перемещается в Лос-Анджелес, где встречается с нарисованным Риком Уайлдером (героем его клипов 2015 года «The Hills», «Tell Your Friends» и «Can't Feel My Face») и женщинами-пантерами, с которыми он сражается с помощью светящихся розовых крестов (отсылка к альбому 2016 года «Starboy»). Наконец, стая летучих мышей (из клипа «I Feel It Coming») переносит его обратно в Лас-Вегас, где нарисованный музыкант встречает своего двойника, который в финале воспроизводит кадр-обложку сингла «Blinding Lights».