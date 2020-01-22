Юрий Башмет: Сцена и есть настоящая жизнь!

Пресс-конференция Юрия Башмета и главы «Русского концертного агентства» Дмитрия Гринченко в преддверии Первого зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Москве состоялась в ТАСС. Фестиваль состоится с 24 января по 10 февраля на разных площадках города. Это 12 концертов на 8 площадках, мировые премьеры, звезды академической музыки и театра.

Дмитрий Гринченко сказал, что ближайшей аналогией к этому фестивалю можно считать BBC Proms в Лондоне, когда на разных площадках идут концерты звезд. Благодаря встрече Башмета с мэром Собяниным было принято решение использовать многолетний опыт Зимнего фестиваля в Сочи, и попробовать реализовать его в Москве.

На первом фестивале программа очень насыщенная, очень плотная. Изначально нам не хотелось замыкаться на одной площадке, потому что московские зрители кто-то любит ходит в зал Чайковского, кто-то в «Зарядье», кто-то в консерваторию, кто-то в Дом музыки. У каждой площадки есть свой зритель. Поэтому фестиваль будет проходить на разных площадках.

На фестивале пройдет премьера хоровой оперы «Сказ о Борисе и Глебе» Александра Чайковского, в которой примут участие пять хоров, оперные певцы, актеры и огромная пластическая группа. Специально для фестиваля написали новую музыку Валерий Воронов и Кузьма Бодров. На концерте в день открытия фестиваля (и дне рождения самого Башмета), программу которого скрывали до последнего, будет исполнена та музыка, которая близка и любима самому Юрию Башмету, «передать личностные ценности самого Башмета», как уточнил Гринченко. На фестивале будут работать мастер-классы лучших педагогов, в том числе мастер-класс самого Башмета.В «Башмет-центре» 26 января пройдет гала-концерт произведений победителей конкурса композиторов в рамках Сочинского зимнего фестиваля.

- Идея провести фестиваль в родной Москве мне раньше как-то не приходила в голову, - признался Юрий Башмет. - Эти постановки и концерты знает вся страна, по крайней мере, в тех городах, мне проходят мои фестивали. А в Москве у меня нет своей площадки, и я показываю что-то в разное время или не показываю. В Сочи все сконцентрировано вокруг "Зимнего театра", а в Москве будет на разных площадках. Мне очень понравилось, что мэр мгновенно поддержал мою идею. В Сочи у нас многое родилось, и захотелось показать это в Москве, и продолжать открывать новое. Делать публику соисполнителями, соучастниками. Когда мы заказываем что-то композитору, мы не знаем, будет ли успех. Мы просто гарантируем ему, что его произведение будет исполнено. Мы стараемся пробовать все новое - интуитивную музыку, искусственный интеллект, - хотя я понимаю, что люди ждут нового Рахманинова или Чайковского.



ТЕКСТ

Дмитрий Гринченко подчеркнул, что разнесение фестиваля по 8 площадкам было сознательным шагом, и это принципиально отличает московский фестиваль от сочинского. В Москве с выбором площадок, в отличие от других городов страны, проблем нет.

Юрий Башмет сказал, что для нет грани между празднованием дня рождения на сцене и обычным праздником.

- Если нет сцены, то нет жизни. Грань между сценой и не-сценой давно стерта. Если представить себе количество концертов, то сцена и есть настоящая жизнь. Я приучен к тому, что в день рождения и на Новый год я должен быть на сцене и дома, то есть в Москве.

Вадим ПОНОМАРЕВ