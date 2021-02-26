Вера Петрова и Георгий Салтыков победили на конкурсе композиторов фестиваля Башмета

В жюри VII Международного конкурса молодых композиторов вошли профессор, народный артист СССР Юрий Башмет; председатель жюри конкурса – один из ведущих композиторов России, народный артист России, заведующий кафедрой композиции Московской консерватории, профессор Александр Чайковский; бельгийский композитор, педагог и арт-менеджер, организатор и директор международных музыкальных фестивалей Патрик де Клерк; доцент Московской консерватории и приглашенный профессор Высшей школы музыки Katarina Gurska в Мадриде, председатель «Клуба молодых композиторов МГК» Кузьма Бодров; белорусский композитор Валерий Воронов, ныне живущий в Германии; итало-швейцарский композитор Оскар Бьянки; а также лауреат премии «Золотая маска», преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Алексей Сюмак.

Надо сказать, что впервые в этом году конкурс прошел сразу в двух номинациях: камерный ансамбль с участием фортепиано (трио, квартет или квинтет) и струнный квартет. Так что число финалистов увеличилось до 10, из которых в Сочи смогли приехать 9. Финалисты представили сочинение в жанре фортепианного или струнного ансамбля длительностью 10-15 минут (трио, квартет или квинтет). Молодым композиторам-финалистам была дана возможность исполнения их произведений на открытом концерте музыкантами камерного ансамбля «Солисты Москвы», лауреата премии «Грэмми».



Композитор Вера Петрова

В номинации «камерный ансамбль» победителем конкурса признана экс-ученица Александра Чайковского по московской консерватории Вера Петрова за фортепианный квинтет в двух частях, она получила премию в размере 150 тыс. рублей. Вторую премию получил белорусский композитор, выпускник Белорусской госакадемии музыки и обладатель Премии имени В. Я. Шебалина на 5 международном конкурсе молодых композиторов имени Н. Я. Мясковского в МГК Игорь Комар за фортепианное трио «К вопросу о безмятежности». Третью премию разделили между собой Кирилл Архипов, выпускник Ипполитовки и, кстати, один из стипендиатов программы поддержки российских музыкантов Русского концертного агентства и Юрия Башмета в период пандемии, за квинтет Distorted для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано и Даниил Посаженников (участник Московского ансамбля современной музыки) за квинтет для двух скрипок, альта, виолончели и фортепиано Generative grammar. Диплом получила Мария Аникеева за фортепианный квартет.

Первая премия в номинации «струнный квартет» не была присуждена. Вторую премию получил Георгий Салтыков (студент Чайковского в МГК) за квартет c-moll в трех частях. Третью премию поделили между собой Петр Игнатьев с сочинением Струнный квартет №2 «Алеко» и Эдуард Кипрский с сочинением «Сигнификант» в трех частях. Дипломы получили Петр Иванов и Овик Сардарян.

Произведения молодых авторов исполнили в Органном зале Сочи солисты и концертмейстеры лауреата премии «Грэмми», камерного ансамбля «Солисты Москвы» Кирилл Кравцов, Михаил Фейхман, Андрей Поскробко и Артем Дырул (скрипка), Андрей Усов и Виталий Астахов (альт), Александр Лунегов и Алексей Найденов (виолончель), Елена Кузнецова (фортепиано).

Официальный спонсор фестиваля – ВТБ. Официальный партнер фестиваля – ЛСР.

Вадим ПОНОМАРЕВ