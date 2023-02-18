Юрий Башмет показал «Живые и мертвые» Симонова

Заманки были, конечно. Во-первых, участие «Солистов Москвы», которые неожиданно вышли в военных гимнастерках, сапогах и ушанках. Сам Башмет вышел в генеральской шинели, но тут же сбросил ее. Во-вторых, участие известных актеров: Николай Чиндяйкин в роли генерала Кузьмича, Юрий Беляев в роли генерала Рослякова. В остальном это типичный грантовый патриотичный проект, поделенный между Юрием Башметом и Никитой Михалковым (Центром театра и кино).

К вышеперечисленным актерам вопросов нет: они создали яркие и убедительные роли. А вот к молодежи вопросов много. Понятно, что они отталкивались от своей органики, - ну не было под Сталинградом в 1943 году такого количества нарциссов и самовлюбленных истериков, живущих в этом спектакле. Ошибку легко было бы поправить, показав молодежи документальные кадры о защитниках Сталинграда. Дав перенять им язык, повадки, говор реальных бойцов. Но нет. Диву даешься, как Никита Михалков мог одобрить такое. Это же граничит с дискредитацией советской армии-победительницы. Молодежь ноет, фрустрирует, наслаждается, буквально скулит. А в советское время так изображали только предателей.



Юрий Башмет и «Солисты Москвы» в военной форме

На сцене в гимнастерках сидят «Солисты Москвы», и играют музыку Валерия Воронова, давно сотрудничающего с Башметом. Что сказать об этой музыке? Она ситуативная. Нужна тревожная музыка — Воронов сочиняет тревожную. Нужны нотки надежды — вот они тут. Но не более. И ни одной первоклассной мелодии. Вполне себе утилитарная музыка.



Юрий Беляев в роли генерала Рослякова

Думаю, что исходная проблема — в тексте Константина Симонова, ставшего основой для пьесы. Симонов написал поэтическую поэму, великую поэму, - но он не подразумевал, что внутренние голоса персонажей начнут вдруг произносить со сцены. То, что уместно в формате мысли, странно выглядит в формате монолога. А артистов именно это и заставляют делать. Патетичные монологи. А уж когда это произносят казенные генералы — ситуация приобретает почти комический оттенок. Но не для создателей спектакля.



Николай Чиндяйкин в роли генерала Кузьмича

Относительно уместности и актуальности сегодня, - конечно, параллели есть. Но каких-то ярких отсылок не обозначено. Это спектакль о Сталинградской битве. И точка.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Алексей МОЛЧАНОВСКИЙ