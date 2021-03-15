Альфа-банк взял на работу Моргенштерна

«Да, Моргенштерн - самый неоднозначный маркетолог в стране, но и самый креативный. А мы хантим в свою команду лучших. Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты. У него будут конкретные бизнес-цели: привлечение не менее 100 000 новых клиентов», — заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.



Моргенштерн

Благодаря запущенному ранее клипу, в банк пришло около 25 тысяч клиентов.

В Альфа-банке заявили, что учли «обратную связь от ФАС» по поводу клипа с Моргенштерном и хотят «снять претензии к образу реального сотрудника банка».

Ранее Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) завела дело из-за ролика Альфа-банка с участием Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов», где рекламировалась карта банка.

Службе не понравился образ сотрудниц банка, которые появились в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье». «Созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка», — заявила ФАС.

Сейчас Моргенштерн работает удаленно, полноценно приступит к обязанностям в конце марта.