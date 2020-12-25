Алсу под руководством мужа выпустила лучшие хиты в новом звуке

В начале декабря Алсу выпустила альбом «Я хочу одеться в белое». Певица решила вновь порадовать своих поклонников и в преддверии Нового года выпустить альбом Greatest hits (Deluxe Edition) со всеми своими главными хитами. В сборник вошли лучшие песни, начиная с 1999 года, выполненные в новых аранжировках с живыми инструментами, записанными великими американскими музыкантами в стиле фанк-джаз.

«Этот альбом для меня очень особенный. Его идейным вдохновителем и продюсером является мой супруг. Ян - настоящий ценитель музыки, прекрасно в ней разбирается, владеет музыкальными инструментами. Ему нравятся мои песни. Несколько лет назад он выступил продюсером моего сольного концерта, где мои песни звучали именно в таком оформлении. Меня постоянно спрашивали, где их можно услышать в качественной записи, поэтому мы решили сделать их студийные версии. Новые аранжировки создавал талантливый музыкант Вячеслав Лещенко. Также нам очень помогал большой друг нашей семьи - Гарик Мартиросян. Порой они с Яном часами могут обсуждать и слушать музыку, особенно направления фанк и джаз», – рассказала Алсу.



Алсу

Альбом состоит из 14 треков, включая песни, которые ранее не исполнялись. В него вошла и композиция Игоря Яковлевича Крутого «Любовь похожая на сон», дуэты со Львом Лещенко и Сосо Павлиашвили и, конечно, главные хиты певицы - «Зимний сон», «Иногда», «Весна», «Соло», исполненная Алсу на Евровидении, и множество других песен.