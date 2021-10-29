Алсу вернулась к истокам. «Я люблю тебя»

Алсу спела еще одну балладу Певица Алсу выпустила новую балладу «Неба синь» (слушать песню). Под замедленный бит с восточным колоритом Алсу признается, что больше не любит своего парня, на что ее надоумила «неба синь».







Новый сингл – это история о долгом, безутешном ожидании любви, которое со временем перерастает в полное безразличие к человеку.



«Что-то абсолютно новое, необычное... Лично меня завораживает с первых нот», - признается Алсу.



Алсу



Песню написал Денис Ковальский, трек вышел на лейбле Sony Music.

Алсу под руководством мужа выпустила лучшие хиты в новом звуке Певица Алсу выпустила новый альбом «Greatest hits (Deluxe Edition)», в который вошли ее лучшие хиты (слушать альбом). В начале декабря Алсу выпустила альбом «Я хочу одеться в белое». Певица решила вновь порадовать своих поклонников и в преддверии Нового года выпустить альбом Greatest hits (Deluxe Edition) со всеми своими главными хитами. В сборник вошли лучшие песни, начиная с 1999 года, выполненные в новых аранжировках с живыми инструментами, записанными великими американскими музыкантами в стиле фанк-джаз.









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Алсу выпустила первый за пять лет альбом Певица Алсу выпустила новый студийный альбом «Я хочу одеться в белое», и это первая полноформатная работа певицы за пять лет (слушать альбом). Альбом вышел на лейбле Sony Music Entertainment Russia, он состоит из 14 треков, написанных и исполненных в разных жанрах и стилистике, в том числе дуэтов с дочерью Микеллой, рэпером Бастой и Дмитрием Климашенко.







Певица рассказала, как отбирала песни для нового сборника:



«Мои поклонники знают, что я очень тщательно и кропотливо отношусь к записи песен. Меняются обстоятельства, время года. У меня меняется творческое настроение, и иногда я переделываю песни по несколько раз, откладываю...

Алсу показала «Вольтер» из нового альбома Алсу выпустила новую песню и атмосферный клип «Вольтер» из будущего альбома (смотреть клип). Лирическую балладу написала Дарья Кузнецова, mood-видео сделал Антон Колесник. Кадры с Алсу в студии перемежаются уличными зарисовками на тему взаимоотношений между влюбленными.







«Рада сообщить вам, что завершила работу над новым альбомом и над его оформлением! Изначально, с учётом всех ограничений, мы отсняли лишь mood video, где я прогуливаюсь по осенней Москве. Но потом, соблюдая все меры предосторожности, решили дополнить историю былью, добавив мгновения подлинной любви. Герои...