Алсу вернулась к истокам. «Я люблю тебя»

Артистка возвращается к более классическому звучанию поп-музыки нулевых, где на первый план выходит ее чувственный вокал и текст композиции.
Слова: Татьяна Рогозина, музыка: Рафаэль Гурциев.
««Я люблю Тебя» - такая простая и короткая фраза на всех языках мира, а в жизни - самая сложная и самая длинная! Не забывайте ее говорить друг другу. Спасибо за слова, проникающие в глубину души, Таня Рогозина и за музыку, которая наполняет сердце любовью, Рафаэль!», - написала Алсу.
«Алсу давно не делала таких баллад, чтобы можно было сказать, - вернулась к истокам. К той девочке с наивными простыми словами, нежным голоском и простейшим аккомпанементом. Далеко от этого образа Алсу тоже не отходила, а теперь вот и совсем вернулась. Тем, кому нравилась ранняя Алсу, эта песня точно зайдет. Она безыскусная в хорошем смысле», - считает музыкальный критик Гуру Кен.
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