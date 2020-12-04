Алсу выпустила первый за пять лет альбом

Альбом вышел на лейбле Sony Music Entertainment Russia, он состоит из 14 треков, написанных и исполненных в разных жанрах и стилистике, в том числе дуэтов с дочерью Микеллой, рэпером Бастой и Дмитрием Климашенко.

Певица рассказала, как отбирала песни для нового сборника:

«Мои поклонники знают, что я очень тщательно и кропотливо отношусь к записи песен. Меняются обстоятельства, время года. У меня меняется творческое настроение, и иногда я переделываю песни по несколько раз, откладываю и потом снова возвращаюсь к ним. За эти годы было написано много песен. И для этого альбома я выбрала самые лучшие и самые любимые из них».



Алсу

В альбом вошла и выпущенная совсем недавно новинка «Вольтер». Особое место занимают дуэты: песня «Мы с тобой» – с популярным рэпером Баста, вышедшая в сентябре 2018 года и ставшая настоящим хитом, песня «К тебе», которую Алсу и её дочь Микелла записали в период всеобщего карантина 2020, а позже исполнили на международном конкурсе «Детская Новая волна», и чувственная композиция «Лепестки».

«Песни в альбоме все очень разные. Каждая из них – частичка меня, частичка моей души, – поделилась певица. – Мне очень хотелось выпустить «альбомом для широкой публики», для всех, при этом не изменяя самой себе. Есть здесь и песни той, прежней Алсу, которую когда-то узнали и полюбили слушатели, записанные в моём классическом лирическом стиле, есть песни-эксперименты, есть модные, танцевальные».