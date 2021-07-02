Артем Качер выпустил посвящение пьющим девушкам

«Это не просто лирика, которая вам нравится в моем исполнении, это истории из жизни и драма, которая была у каждого. Все эти пять историй приносили счастье, делали больно, но благодаря им я оказался там, где есть сейчас, с главным человеком в своей жизни. Некоторые синглы ждали своего времени много месяцев, чтобы вы их услышали такими, какими они звучали во мне. Это честно и по-настоящему. Хочу сказать каждому из вас одну важную вещь: не важно, как плохо вам было когда-то или есть сейчас, все это трамплины, с помощью которых вы придете к конечному результату», - говорит Артем Качер.
Отдельно Артем остановился на финальной песне релиза «На берегу» feat. Isupov.
«Слова, как и мелодия припева в этой песне крутились у меня в голове огромное кол-во времени и всё никак не складывались в одно целое. Я уверен,что всему свое время... и тут именно такой случай. Приехав на студийку забрать кое-какие доки и совершенно не планируя работать, я услышал, как из комнаты играет бит наикрутейшего Гарика Тамразяна, который в буквальном смысле «вынес» меня куда-то очень далеко! Окончательно добил куплет от очень талантливого Isupov, с которым на тот момент уже были мысли сделать что-то совместное. Пацаны включили мне еще раз музло с самого начала, и я буквально сразу спел все то,что вы услышите в этой песне. Эта работа меня безумно задела и на ней одной я не остановился... К ней на этом ЕР будет «interlude», без которой эта работа для меня была бы неполноценной. За это бесконечное спасибо самому гениальному музыканту и моему другу Icedaddykilla», - признается Артем.
В целом релиз звучит в жанре лиричного кальян-рэпа как обращение к героиням, которые постоянно «пьют и танцуют» в клубах.
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