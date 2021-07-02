Артем Качер выпустил посвящение пьющим девушкам

Артём Качер выпустил клип на песню «Твой первый», в котором признается, что может стать первым для симпатичной стервы (смотреть клип).

Режиссер клипа - Катя Як, а роль той самой «стервы» сыграла актриса Валентина Иванова. Музыка: Константин Кокшаров, стихи: Михаил Гуцериев.







Это первый клип Артёма Качера на песню поэта Михаила Гуцериева.



«Новая, интересная ступень в творчестве — это более осознанные, взрослые стихи, это невероятное слияние. Надеюсь, я оправдаю ожидания, и нам ещё предстоит не один клип снять на хиты Михаила Сафарбековича», — поделился Артём Качер.



Артём Качер



«Люби меня в одиночку,

Терзай...