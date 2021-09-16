Элтон Джон перенес тур из-за операции на бедре

Об этом он сообщил в своем Twitter.

"С большой печалью и тяжестью на сердце вынужден перенести даты моего тура Farewell Yellow Brick Road в Европе и Соединенном Королевстве на 2023 год. В конце моего летнего отдыха я неловко упал на твердой поверхности и с тех пор страдал от значительной боли и дискомфорта в бедре. Несмотря на интенсивные занятия физиотерапией и лечение специалистов, боль продолжила усиливаться", – говорится в заявлении музыканта.



Elton John

Врачи рекомендовали певцу пройти операцию, чтобы предотвратить возможность осложнений. При этом Элтон отметил, что выступит 25 сентября на благотворительном мероприятии Global Citizen, и подчеркнул, что это совсем не то, что проводить три часа на выступлении в рамках тура.

"После этого я буду проходить операцию, чтобы убедиться, что тур может возобновиться в январе 2022 года в Новом Орлеане", – подчеркнул музыкант, призвав фанатов дождаться шоу.

У музыканта были запланированы выступления в Милане, Ливерпуле и Париже.