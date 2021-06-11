Элтон Джон выпускает дебютный «безнадежный» альбом

Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. По ее данным, 12 вошедших в альбом композиций 53 года назад не произвели впечатления в студии звукозаписи Dick James Music (DJM). Прослушивавший песни руководитель DJM сказал Элтону Джону: "Тебе нужно прекратить эту чушь. У тебя это не очень хорошо получается. Фактически, это безнадежно".

Содержание альбома, которого, по словам самого автора, "никогда не было", понравится, пожалуй, "только самым преданным поклонникам музыканта", отмечает издание. Regimental Sgt Zippo, как говорили критики, сразу напоминал о вышедшем в 1967 году альбоме группы The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.



Elton John

Ранее в одном из интервью Элтон Джон сказал, что не мог вспомнить и половины песен, сочиненных в то время. "Мы с Берни были исключительно плодовитыми в первые дни. Песни просто сыпались из нас", - подчеркнул музыкант.

Сборник выходит в субботу на виниле ограниченным тиражом в связи с Днем музыкального магазина - ежегодного мероприятия, в рамках которого специальные релизы поступают в продажу в некоторых независимых музыкальных магазинах Великобритании.