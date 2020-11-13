Элтон Джон выпустил 8-дисковые раритеты «Jewel Box»

Музыкант лично отобрал треки для коллекции, которая включает в себя раритеты, демо-версии, би-сайды за более чем 50 лет его творческой деятельности. Более 80 из 148 песен в сборнике впервые выходят в цифре. А 60 из них никогда не были доступны ни в каком формате.

В первые два диска, озаглавленные «Deep Cuts», вошли песни, которые уже в том или ином виде ранее уже издавались. Следующие два диска «Rarities» содержат демо и песни, записанные в период с 1965 по 1971 год для групп, в которых Джон играл до своей всемирной славы, таких как «Bluesology» и «The Bread and Beer Band». Шестой и седьмой диски составляют 36 би-сайдов 1976-2005 годов, семнадцать из которых ранее были доступны только на виниле. Завершается «Jewel Box» 16 песнями, выделенными в автобиографии Джона 2019 года «Я, Элтон Джон» — от «Empty» до «I’m Gonnna Love Me Again», оскароносного дуэта с Тароном Эджертоном из прошлогоднего байопика «Рокетмэн». Также на дисках представлены дуэты с Литл Ричардом, Леоном Расселлом, Кики Ди и Франс Галль. Кроме бокса на 8 CD, будет вариант на четырех, трех и двух винилах и, конечно, цифровая версия для стримингов.

«Копаться в каждом периоде моей карьеры в таких деталях было абсолютным удовольствием, — сказал Джон. - Слушая сейчас эти давно потерянные треки, я с трудом осознаю, насколько плодовиты были мы с Берни Топином в первые дни. Песни лились из нас потоком, и группа была просто невероятна в студии».

Всего 65 треков на трех раритетных дисках, в том числе первая песня, когда-либо написанная Элтоном, и его дебютное появление на пластинке (обе «Come Back Baby» - 1965), первая композиция Элтона и Берни («Scarecrow» - 1967), а также недавно обнаруженные фортепианные / вокальные демо некоторых из самых известных песен Элтона с его ранних альбомов.



Jewel Box 8CD Boxset

«Я всегда хочу продвигаться вперед во всем, что я делаю, и смотреть в будущее. Но иметь время во время самоизоляции, чтобы подвести итоги и вытащить эти моменты из моей памяти из каждой эпохи, - было радостью. Я набожный коллекционер пластинок, этот проект меня по-настоящему взволновал, и я не мог не быть более доволен уровнем мастерства, связанного с таким тщательно подобранным, с любовью созданным бокс-сетом. Я уверен, что моим поклонникам это понравится так же, как и мне»

Весь звук для Jewel Box был отмастерен Шоном Маги в Abbey Road Studios.

Комплект компакт-дисков поставляется в твердой обложке в книжном стиле, который вставляется во внешний футляр. Каждый раздел сопровождается обширными примечаниями, в том числе пошаговыми комментариями Элтона к его «Deep Cuts».

Что касается винила, есть три варианта: все 31 'Deep Cuts' с первых двух компакт-дисков в бокс-сете доступны в виде набора 4LP. Дополнительно есть виниловая упаковка Rarities и B-side 3LP. Это чуть более половины («основных моментов») из 65 раритетов из коробки компакт-дисков и только пять из 36 сторон B из коробки из восьми компакт-дисков. Наконец, сборник «And This Is Me», завершающий бокс-сет, также доступен в виде виниловой упаковки на 2 LP.