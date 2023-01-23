Элтон Джон закончит карьеру в Новой Зеландии

Певец посещает страну в рамках мирового тура Farewell Yellow Brick Road ("Прощай, дорога, вымощенная желтым кирпичом"). Во вторник он впервые за 30 лет выступит в городе Крайстчерч. Еще два концерта пройдут в пятницу и субботу в крупнейшем городе Новой Зеландии Окленде.



Elton John

"Артист тепло попрощается со страной, которую впервые посетил пять десятилетий назад", - сообщили организаторы.

В сентябре 2018 года Элтон Джон (настоящее имя - Реджиналд Кеннет Дуайт) начал последний в карьере мировой концертный тур, получивший название по одной из его самых известных композиций. Изначально планировалось почти 300 концертов. Тур должен был завершиться четырьмя выступлениями на лондонской арене "О2-арена" в декабре 2020 года, однако планам помешала сначала болезнь певца, а затем пандемия COVID-19, из-за которых его выступления неоднократно переносились.