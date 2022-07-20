Филипп Киркоров не успевает оплачивать штрафы за неправильную парковку

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Мировой судья Таганского района Москвы назначил административный штраф певцу Филиппу Киркорову в размере 6 тыс. рублей за неуплату штрафа за парковку в неположенном месте.

Об этом ТАСС сообщила в среду пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Киркоров Филипп Бедросович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок"). Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 6 тыс. рублей», - сказала представитель суда.

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров

По ее словам, изначально Киркорову вменялась ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований дорожных знаков или разметки проезжей части, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств").

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