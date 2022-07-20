Филипп Киркоров не успевает оплачивать штрафы за неправильную парковку

В соцсетях Филипп Киркоров обратился со словами примирения извинений.



«Мои дорогие зрители! Хочу обратиться ко всем, кто видел моё юбилейное шоу.



Я не мог даже предположить, что кого-то задену и уж тем более сознательно не планировал оскорбить чьих-то чувств своим номером «Мария Магдалена», который вошёл в программу моего юбилея в Кремлёвском дворце и концертном зале "Октябрьский".



Я редко говорю об этом, но первоначально эта песня посвящена моей маме. День ее ухода из жизни по