Голову The Weeknd пришили к стриптизеру

В клипе на песню «Too Late» отрезанную голову The Weeknd находят две девушки, - похоже, они едут после пластических операций на носу, - оммаж закленному носу самого The Weeknd в предыдущих клипах. Они узнают артиста и забирают себе в шикарный особняк, где весело с его головой смотрят его же клипы. Затем девушки приглашают стриптизера в красном пиджаке, отрубают ему голову и пришивают к новому телу голову Weeknd, чтобы использовать его для сексуальных утех.

Под морочный бит с навязчивыми падами The Weeknd поет о том, что «слишком поздно спасать наши души, детка».



The Weeknd

Песня «Too Late» вошла в альбом «After Hours», который вышел в марте 2020 года.