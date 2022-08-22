Люся Чеботина: И пусть Голливуд завидует этому счастью!

Эта неделя началась для слушателей Like FM танцевальными ритмами нового хита Люси Чеботиной. Певица исполнила сингл «Плакал Голливуд» в студии радиостанции, а также рассказала о том, кому она посвятила свою композицию. Новый трек, уверена Люся, придется по душе всем девушкам, желающим заявить миру о личном счастье.
«Счастье любит тишину, но любой девочке хочется им поделиться, особенно, когда любовь настоящая. Песня как раз об этом. И пусть Голливуд завидует этому счастью, я на вашей стороне – мне тоже этого хочется!» – призналась Люся Чеботина.
Новый танцевальный сингл, отметила певица, - это история о красивых отношениях и настоящей любви, которая бывает не только в фильмах. И, конечно, когда человек счастлив, об этом хочется кричать на весь мир. Трек «Плакал Голливуд», надеется Люся, поможет девушкам раскрыть себя и свои чувства.
«Нам, девочкам, очень сложно скрывать любовь. И все голливудские фильмы, будь то блокбастеры или фэнтези, так или иначе построены на любви. Все вертится вокруг любви. Хочется, чтобы девочки чувствовали себя, как в фильме, верили, что их любовь – не хуже, чем в кино», – поделилась певица.
Так легкой лиричной нотой певица красиво закрыла сезон.
«Лето уходит, но нет повода грустить, пока с нами любовь, красота и музыка», - считает Люся Чеботина.
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