Люся Чеботина: И пусть Голливуд завидует этому счастью!

Незадолго до начала концерта мужчина явился в гримерку к певице, где начал хамить, нецензурно выражаться и даже дергать ее за джинсы. О случившемся исполнительница хита «Солнце Монако» пожаловалась поклонникам у себя в соцсетях.



Люся Чеботина



По словам Люси, оппонент вел себя неадекватно не только с ней самой, но и с ее мамой, которая является директором певицы. Чеботина сообщила, что при конфликте присутствовали и другие люди, которые никак не вмешались в происходящее.



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