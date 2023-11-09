Люся Чеботина с Филиппом Киркоровым прилетела в Дубай

В клипе снялся Филипп Киркоров. Ему досталась роль пилота самолета, на котором летает героиня Люси Чеботиной вместе со своей командой.
««Суперджет» олицетворяет шоу-бизнес. И кто, как не король эстрады, может сидеть за его штурвалом, да и форма пилота ему к лицу, – объяснила задумку Люся Чеботина. – А я как раз та самая артистка, вернее нас целая рок-группа, которую возит Филипп».
По словам певицы, в этом ролике она решила показать закадровую жизнь звезд. «Мы суперзвёзды и показываем свою закадровую жизнь, например, как летаем на гастроли на «суперджете». Все же думают, что именно так живут артисты, - шутит Люся. - Но, конечно, многое в клипе показано утрированно».
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