Люся Чеботина с Филиппом Киркоровым прилетела в Дубай

В альбом, изданный лейблом Rocket Records, вошло восемь треков, в том числе уже известные «Абьюз» (представленный в двух версиях) и «Псевдомодели».





Кроме того, диск включает композиции «Примадонна», «Мастер сатиры», «Малыш», «Как ты хочешь» и «Сколько стоит любовь». Люся Чеботина выступила автором всех песен.

