Megan Thee Stallion сбросила кожу, как змея, и стала «Megan»

Новый альбом стал первой работой Megan Thee Stallion в качестве независимого музыканта, основавшей собственную компанию "Hot Girl Productions". Меган выбрала змей в качестве символа этого релиза. Преодолев большие жизненные трудности: смерть близких людей и проблемы на бывшем лейбле, который заставлял её дропать материал, артистка, будто змея, сбросила кожу, стала новой, лучшей версией себя.

В релиз вошло 18 композиций, в том числе фиты с Викторией Моне, GloRilla и UGK, а также песня Otaku Hot Girl, в которой Меган семплирует некий малоизвестный аниме-сериал. По большей части пластинка состоит из маскулинных бэнгеров, в которых Меган воспевает свои успехи и говорит о своем перерождении в творчестве.

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Megan Thee Stallion

«Это музыка, которая мне бы понравилась, если бы я не была Megan Thee Stallion. Я не хочу говорить, что я погружаюсь в другие жанры. Я просто погружаюсь в другие звуки. Но это все еще очень похоже на Megan Thee Stallion», — поделилась артистка.

По словам Megan Thee Stallion, в альбоме она не зацикливается на грусти и гневе, а рассказывает в том числе о позитивных моментах своей жизни.