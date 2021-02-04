Megan Thee Stallion и DaBaby экранизировали дуэт с тверком

Megan Thee Stallion и DaBaby устроили кукольную тверк-вечеринку в магазине. Режиссер клипмейкер Колин Тилли, также снявший для Меган ролики «WAP», «Body» и «Don't Stop», тщательно анимировал всех участников процесса, но главные герои вполне узнаваемые и живые.

Megan Thee Stallion тверкает в компании оживших кукол, расклонированный DaBaby гоняет на игрушечном спорткаре. И все это не без комических эффектов. Красочный тверк-стиль окрасил и весь клип буквально флюоресцентными навязчивыми красками.



Megan Thee Stallion