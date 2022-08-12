Megan Thee Stallion дропнула второй студийный альбом «Traumazine»

Дата релиза стала сюрпризом для поклонников рэперши: о ней Меган объявила накануне. В пластинку вошли 18 треков, в том числе ранее выходившие синглы «Sweetest Pie», «Plan B» и «Pressurelicious». В записи приняли участие Future, Дуа Липа, Latto, Джене Айко и др.

В интервью Rolling Stone певица сказала, что хочет провести слушателей через несколько эмоций: «Сначала ты тверкала, а теперь плачешь». По ее словам, на написание песен для пластинки она потратила больше времени, чем когда‑либо. При этом тексты Megan Thee Stallion пишет везде — в машине, постели, душе.









Megan Thee Stallion

«Я кладу телефон рядом с душем, чтобы в любой момент воспользоваться им. Телефоны постоянно намокают и портятся, такое вот дерьмо. Это целый фильм: когда я пытаюсь писать в душе, я громко включаю динамик и просто занимаюсь фристайлом, а потом записываю, когда выхожу», — объясняет она.