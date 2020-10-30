Митя Фомин экспериментирует и иронизирует в «Слышь, да ладно»

В EP «Слышь, да ладно» вошли 6 треков, один из которых - «Ломаный бит» - вышел уже с клипом.

«Новый EP Мити Фомина - смелая, разноплановая, объемная новинка. В ней и знакомые ноты прежнего музыкального реноме артиста, и трендовые эксперименты, которые вполне могут привести к нему новую аудиторию», - говорится в описании альбома.

Шесть треков нового альбома делят его настроение на две части. «Ломаный бит», «Пилами» и заглавный «Слышь, да ладно?» — динамичные танцевальные синглы с модным саундом и оригинальной ритмикой. Экспериментальные и неожиданные даже для самого артиста. Во второй части — баллады «200 лет» и «Снова начать» — угадывается знакомая лирика Фомина. Песня-бравада «МФ» о том, как «Митя Фомин всю страну на уши поднимет», звучит как ироническая ода самому себе.

«Люди пишут сами про себя книги, так почему бы мне про себя не спеть?» - комментирует Митя Фомин.



Митя Фомин

Авторы альбома — молодой исполнитель Дима Пермяков и саундпродюсер Антон Морев, с которыми ранее Фомин выпустил альбом «Апрель».

30 октября Митя Фомин представит свой новый альбом «Слышь, да ладно» на большом живом концерте в Likee. Прямая трансляция начнется в 19:00 в аккаунте артиста. На концерте Митя Фомин порадует поклонников всеми шестью новыми треками. В прямом эфире певца поддержат популярные лайкеры. Вместе с ними Митя Фомин запустит танцевальный челлендж на свой новый хит #СлышьДаЛадно, участники которого смогут выиграть призы от Likee и самого артиста.