Моргенштерн включен в черный список Украины по настоянию СБУ

Об этом спецслужба сообщила в распространенном в среду ответе на запрос агентства "Украинские новости".

"В соответствии с компетенцией СБ Украины предоставила предложения Минкультуры и информполитики Украины включить указанного гражданина Российской Федерации, который, среди прочего, во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии, в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины", - пояснила СБУ.



Моргенштерн

В конце апреля Минкультуры Украины сообщило, что включил рэпера в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Ему был запрещен въезд в страну. В начале лета у исполнителя были запланированы концерты в Киеве, Харькове и Запорожье, однако Моргенштерн отказался от этих выступлений.