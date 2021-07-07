Мосгорсуд проштамповал штраф Моргенштерну

"Московский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Зюзинского районного суда Москвы по делу об административном правонарушении в отношении Моргенштерна А.Т. Суд постановил оставить решение районного суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - сказали РИА "Новости в суде.



Morgenshtern

Как отмечала защита, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и "Family". По словам адвоката Сергея Жорина, в рамках дела проведено несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, однако суд в итоге пришел к выводу, что пропаганда имеет место.

При этом сам Моргенштерн заявлял в суде, что в обоих композициях строки со словами о наркотических средствах произносит другой музыкант – недавно отбывший срок за хранение наркотиков рэпер Yung Trappa (Владислав Ширяев).

Штраф был обжалован, потому что, по оценке Жорина, "не было фактически судебного разбирательства", защите "не дали пригласить на заседание свидетелей, представить доказательства, были отклонены все ходатайства".