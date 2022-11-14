Сергей Лазарев объяснил, почему перестал петь по-английски

По словам Сергея Лазарева, на старте творческой карьеры у него были большие международные планы, в том числе популяризация своих песен за рубежом. Однако с течением времени ситуация в мире резко поменялась. Артист принял решение, которое отвечает современным реалиям.



Сергей Лазарев

«Я пою евровидийные песни. Просто раньше моя программа была построена на английском языке, потому что я начал с этого. И мои первые сольные альбомы были на английском языке. Я выборочно переводил и адаптировал песни под российскую аудиторию. Потом я устал все это делать», — рассказал Сергей Лазарев.

Певец добавил, что сейчас песни на английском языке не востребованы в России. Поэтому тратить время на их создание нецелесообразно.