The Weeknd дал эффектное шоу на финале «Супербоула»

Трансляцию выступления 30-летнего канадца на «Супербоуле» на стадионе Raymond James в Тампе, штат Флорида смотрели около 100 миллионов человек по всей планете, а 60-тысячная арена была заполнена лишь на треть. Антиковидный регламент повлиял и на формат концерта, который прошёл на центральной трибуне без окружения зрителей, что сделало его уникальным в своём роде.

В сетлист The Weeknd'а вошли его знаковые хиты «Starboy», «The Hills», «Can’t Feel My Face», «I Feel It Coming», «Save Your Tears», «Earned It» и «Blinding Lights» в качестве финального аккорда. Такое большое количество песен удалось вместить в 14 минут благодаря попурри. Эйбел Тесфайе также учёл широкую семейную аудиторию и исполнил цензурированные версии своих композиций. Само шоу отметилось участием армии перебинтованных двойников героя визуального альбома «After Hours» и многочисленного хора.



The Weeknd

«Чтобы сделать шоу кинематографичным», Эйбел Тесфайе вложил собственные 7 миллионов долларов. Правда, после увиденного на «Супербоуле» у многих зрителей возник скепсис насчёт целесообразности таких вложений.