The Weeknd выпустил клип на хит «Save Your Tears»

Ранее была выпущена только аудиоверсия этой песни. Режиссер клипа Cliqua. Действие происходит в ночном клубе, где все посетители в итальянских сверкающих масках, и лишь одна девушка слушает Абеля Тесфайе без маски. Ее-то артист приглашает на сцену, пряча за спиной пистолет, и приглашает ее выстрелить ему в голову. Заканчивается все довольно жизнерадостно.

На фоне предыдущих роскошных постановочных клипов «Save Your Tears» смотрится бюджетно и карантинно. Тем не менее, артист постарался создать интригу в сюжете, да и костюмов для клипа явно было пошито немало.



The Weeknd