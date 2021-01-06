The Weeknd выпустил клип на хит «Save Your Tears»

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Канадский певец The Weeknd выпустил официальный клип на один из главных хитов своего альбома «After Hours», песню «Save Your Tears» (смотреть клип).

Ранее была выпущена только аудиоверсия этой песни. Режиссер клипа Cliqua. Действие происходит в ночном клубе, где все посетители в итальянских сверкающих масках, и лишь одна девушка слушает Абеля Тесфайе без маски. Ее-то артист приглашает на сцену, пряча за спиной пистолет, и приглашает ее выстрелить ему в голову. Заканчивается все довольно жизнерадостно.

На фоне предыдущих роскошных постановочных клипов «Save Your Tears» смотрится бюджетно и карантинно. Тем не менее, артист постарался создать интригу в сюжете, да и костюмов для клипа явно было пошито немало.

The Weeknd
The Weeknd

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