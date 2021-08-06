The Weeknd выпустил запрещенный клип

Ранее артист планировал, что премьера клипа состоится в американских кинотеатрах перед премьерой второй части фильма «Отряд самоубийц». Однако несколько дней назад кинотеатры отказались от этой идеи из-за стробоскопического освещения в клипе, способного спровоцировать головокружения и приступы эпилепсии у зрителей.

Песня «Take My Breath» рассказывает про необходимость дышать, поскольку от любви перехватывает дыхание, отсылая к коронавирусным проблемам. Клип режиссера Cliqua показывает музыканта на вечеринке со стробоскопами в ночном клубе. Его избивают, и он падает на пол клуба, и вскоре оказывается в неком помещении, напоминающем больницу, с кислородным аппаратом на лице.



The Weeknd

Альбом, название которого пока не раскрывается, станет в дискографии The Weeknd следующим после пластинки «After Hours», вышедшей в 2020 году. Ранее певец рассказал, что писал новый материал во время изоляции, а теперь собирает все это в единое целое. По его словам, проект получится «очень красивым».