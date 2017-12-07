Beyonce заработала $105 млн в 2017 году

Об сообщает ТАСС со ссылкой на сайт издания.

По его данным, музыкант заработал за 2017 год $130 млн. Около $70 млн принесли Diddy продажи коллекций фирменной одежды. Остальная часть - это заработки от рекламы водки британского алкогольного гиганта Diageo и сборы от продажи билетов на концерты в рамках недавнего турне, уточняет издание.



Beyonce

Второе место в списке заняла поп-певица Beyonce, которая заработала $105 млн. Следом за ней в списке - канадский хип-хоп певец Drake ($94 млн).

Самая большая разница в возрасте среди вошедших в рейтинг музыкантов составила 52 года: седьмое место в списке занял 23-летний поп-исполнитель Джастин Бибер ($83,5 млн), а на 13-м оказался 75-летний экс-битл Пол Маккартни ($54 млн).