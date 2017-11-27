Россия подаст заявку на проведение «Детского Евровидения - 2019»

В следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Первый канал. Всемирная сеть".

Россиянка Полина Богусевич в воскресенье заняла первое место на "Детском Евровидении-2017" в Тбилиси с композицией "Крылья", набрав 188 очков.



Полина Богусевич

Согласно положению конкурса, страна-победитель не получает автоматического права на его проведение в следующем году, в этом его отличие от взрослого "Евровидения". Страна, в которой будет проведён конкурс в следующем году, определяется заранее.

"В следующем году конкурс будет проходить в Минске, так как Белоруссия заявила о желании проводить конкурс заранее. Транслирует конкурс всегда телеканал "Карусель". Россия подаст заявку на проведение этого мероприятия на 2019 год, пока это в стадии обсуждения.

После подачи заявки комитет EBU примет решение", — сказал собеседник агентства.