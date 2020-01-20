Мартин Эстердал назначен новым главой конкурса «Евровидение»

Решение было принято директором по медиа Европейского вещательного союза Жаном Филиппом Де Тендером вместе с главой совета конкурса Франком Дитером Фрейлингом.

Мартин Эстердал был исполнительным продюсером на Евровидении в 2013 и 2016 годах в Швеции и членом референтной группы ESC в период между 2012 и 2018 гг.

Он возьмет на себя функции Йона Ола Санда, который уходит в отставку после 10 лет в этой должности после 65-го Евровидения в Роттердаме.



Martin Österdahl

Мартин был ранее директором развлекательных и спортивных программ в шведском медиа-холдинге SVT, где он отвечал за многие важные трансляции в прайм-тайм, такие как Нобелевская премия церемонии и Королевская свадьба в 2010 году. Он имеет обширный международный опыт в музыке и медийной отрасли, работал в Великобритании, России, США, Германии, Нидерландах и Норвегии.

Мартин написал романы, которые были переведены на 10 языков, а также деловую литературу по менеджменту.

«Конкурс песни Евровидение является крупнейшим в мире живой музыки событием и имеет самые продолжительные шоу на телевидении. Его способность развлекать и объединять людей по всей Европе и за ее пределами уникален, и это то, что никогда не следует принимать как должное. Я благодарен за то, что мне предоставлена ​​возможность добиваться дальнейшего развития и популярности конкурса в будущем», - сказал Мартин.

«Я с нетерпением жду, чтобы присоединиться к команде в Женеве в мае, и не могу дождаться, чтобы приступить к работе», - добавил он.

«Мартин является идеальным кандидатом, чтобы продолжить и укрепить ту исключительную работу, которую проделал Jon Ola Sand за последнее десятилетие», - сказал директором по медиа Европейского вещательного союза Жан Филипп Де Тендер.

«Мартин является большим творческим талантом и имеет бесценный опыт работы в качестве исполнительного продюсера двух исключительных конкурсов и многочисленных других успешных развлекательных шоу. Он является отличным лидером», - добавил Жан Филипп Де Тендер.

Йон Ола Санд говорит: «Я работал вместе с Мартином Эстердалом в течение многих лет, сначала на конкурсе Евровидение в 2013 году, а затем снова в 2016 году, а также в референтной группе ESC, где Мартин был важным участником в течение 7 лет. Я уверен, что будущее Евровидения в очень умелых руках, и что Мартин является тем человеком, который сможет вывести это невероятное шоу на новый уровень».

Мартин Эстердал начнет работу на Евровидении в конце апреля, и возьмет на себя роль исполнительного супервайзора сразу после того, как в этом году состоится Гранд Финал 16 мая. Он также будет курировать Детское Евровидение.

Йон Ола Санд вернется к свою родную Норвегию, чтобы начать новую работу в головном офисе NRK.