Алсу и Баста записали дуэт

«Друзья, знаю, что вы давно просили и ждали от меня чего-то особенного! Нам удалось продержать новость о коллаборации с Бастой в полной тайне. И вот настал этот день. Наверное, это одна из самых эмоциональных и ярких песен для меня сейчас, и я надеюсь, что вы проникнетесь ею также, как и я, - написала Алсу в соцсетях. - А вообще, я всё чаще ловлю себя на мысли, что даже, если бы вместо меня эту песню пела другая исполнительница, я бы обязательно закачала её себе в плейлист и слушала на репите. Она волшебная! Вася aka Баста, спасибо!»