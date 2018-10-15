Болгария отказалась от «Евровидения»

Решение является частью мер, принятых в целях оптимизации государственных расходов, передает национальный телеканал БНТ.

В 2017 году представитель Болгарии Кристиан Костов, занял на «Евровидении» второе место — этот результат стал лучшим для страны за последнее годы.

Стоимость подготовки болгарского участника, подбор песни, телевизионная реклама и участие в мероприятиях конкурса значительно превышают разумные издержки, которые могут позволить себе общественное телевидение, - говорится в сообщении телеканала. Помимо прямых затрат на подготовку представителя, страна-участник должна сделать взнос, который в этом году составил 5,3 миллиона евро.