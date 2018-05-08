Эрнст анонсировал оглашение состава жюри шоу «Голос»

"Нет. Мы же объявили конкурс, где это будет как рекомендация, и мы присмотримся к тому, за кого больше проголосуют. Это не автоматически. Мы просто таким образом опрашиваем", — сказал он, отвечая на вопрос о том, определен ли уже состав жюри.



Константин Эрнст

На вопрос, когда станет известно решение о членах жюри, Эрнст ответил: "Очень скоро".

Известный музыкант Леонид Агутин считает, что состав жюри нового сезона проекта "Голос" будет полностью обновлен, но если его позовут, то он согласится.