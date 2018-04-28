«Евровидение» меняет правила подсчета голосов

Об этом сообщает Газета.ruсо ссылкой на сайт «Евровидения».

Как отмечается, изменение будет «тонким», но оно окажет значительный эффект. Организаторы напомнили, как система работала раньше.

«Например, если четверо членов жюри ставили песню на первое место, а пятый — на последнее, то это могло лишить песню 12 очков от национального жюри», — говорится в сообщении.

Теперь каждый отдельный голос члена жюри будет «весить» меньше, чем в сумме с голосами других членов жюри. Так, эффект от баллов будет зависеть от позиции, на которую член жюри поставит композицию участника.

«Другими словами, чем ниже оценит член жюри песню, тем меньшим будет влияние [оценки] на конечный результат», — рассказали организаторы, отметив, что система работает и в обратном порядке.