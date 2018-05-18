Финал «Евровидения 2018» посмотрели 16% россиян

В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса «Евровидение» в 2018 г., прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%). Чаще за трансляцией наблюдали женщины (21%) и люди в возрасте 60 лет+ (24%), нежели мужчины (9%) и представители средней возрастной группы (9% среди 35-44 летних).





Голосование зрителей россияне, смотревшие финал «Евровидения-2018», оценивают как более объективное (41%), в сравнении с мнением жюри (32%), сообщает ВЦИОМ.

Более трети респондентов (36%) точно знают, что в полуфинале конкурса от России участвовала Юлия Самойлова (при ответе на вопрос без подсказок). Заметно лучше остальных осведомлены москвичи и петербуржцы (47%), женщины (43%), активные интернет-пользователи (40%). По вопросу объективности оценок российской исполнительницы мнения наших сограждан расходятся: 28% считают судейство честным, 26% - нет. Чаще всего о справедливости оценок говорит молодежь (39% среди 18-24-летних).