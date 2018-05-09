Финалисты конкурса «Евровидение 2018» разыграли части финала

По итогам жеребьевки в первой части Гран-финала выступят Австрия, Эстония, Литва и Албания. Во второй части финального поединка - Кипр, Израиль, Чехия, Болгария, Финляндия и Ирландия.
Приведем самые характерные высказывания на пресс-конференции финалистов.
Австрия: Nobody But You от Cesár Sampson
«После того, как я вышел на сцену, я был так счастлив, что все были счастливы, все работало и работало хорошо. Мы все были так заняты этим созерцанием, что мы и не заметили, когда камера начали нас снимать, мы все еще ждали, потому что мы были настолько заняты тем, что были счастливы».
Эстония: La Forza от Элины Нечаевой
«Я думаю, что у любви есть потрясающая сила - может быть, этого достаточно, чтобы победить? ... Самое главное - петь от души, чтобы вы могли достичь души людей и получать эмоции, которые вызывают мурашки по коже и, возможно, даже слезы.. Любимые оперные певцы? О, нам нужно будет сидеть здесь до полуночи: Анна Нетребко, Надин Сьерра, Пласидо Доминго, [Лучано] Паваротти, Мария Каллас и так далее!».
Кипр: Fuego от Eleni Foureira
«Подняться выше 5 места? Я понятия не имею. Я хотела бы я изменить все, поэтому я собираюсь попробовать переписать историю. Но если я этого не сделаю, я тоже буду счастлива!»
Литва: When We’re Old от Ieva Zasimauskaitė
«Я действительно хотела работать с моим мужем, и в моем видео - родители, мои друзья и мои дедушки и бабушки, так что эмоции реальны! ... [Мой муж и я] - восемь лет вместе. Все люди борются в своей жизни, самое главное - не сдаваться. Если ваше сердце говорит, что это правильный человек, смотрите позитивно на мир, и никогда не сдавайтесь!»
Израиль: TOY от Netta
«Я думаю, что золотые коты принесли мне много удачи! Это была идея авторая песни Doron Medalie, и мы решили, что это будет очень весело. Все в порядке. Я ничего не изменила бы в своей жизни, потому что то, через что я прошла, сделало меня такойм, какая я есть. Но я бы хотела, чтобы негатива в мире стало меньше, это разрушает жизни людей. У меня удивительные родители, они поддерживали мою мечту, но у многих людей нет инструментов для борьбы с издевательствами. И я люблю себя, и я люблю всех!»
Чехия: Lie To Me от Mikolas Josef
«Мы пришли сюда, желая сделать сальто, но просто был ли в состоянии выполнить? (на репетиции Миколас получил травму позвоночника). Это был особый момент. Я воспринимаю это еще более серьезно, чем раньше. Может быть, я схожу с ума, и я все-таки сделаю сальто. Мне советовали не делать этого, но мы репетировали его в течение пяти месяцев!»
Болгария: Bones от EQUINOX
«В зеленой комнате атмосфера была фантастической, мы восхищались всеми и чувствовали себя хорошо, когда выступали. Мы чувствовали любовь. Это командная работа. У нас действительно есть дух любви к проекту».
Албания: Mall от Eugent Bushpepa
«Всегда вы можете передать эмоции, это одно и то же пение - что в небольшом пабе, чтоо перед этой огромной толпой. Я посвящаю свою песню всем людям, которых люблю. Речь о том, что всегда не хватает людей, которые вам больше всего нравятся, поэтому я посвящаю это всем албанцам».
Финляндия: Monsters от Saara Aalto
«Я нервничала. Это было ужасно. Камеры были так далеко, и они не направлены на меня. Я ждала, что буду здесь, все последние двадцать лет, это моя самая большая мечта. Как только это случилось, я закричала больше, чем когда-либо кричала в своей жизни!»
Ирландия: Together от Ryan O'Shaughnessy
«Мое намерение состояло в том, чтобы помочь людям, которые еще не видят, что любовь - это просто любовь, что нет гей-любви, или еще какой-то другой любви, нет вообще никакой разницы. Я думаю, что это действительно важно, потому что не все в мире так же либеральны, как все в этой комнате, поэтому это важная вещь!»
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