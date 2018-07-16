Хиты Queen и Metallica стали самыми популярными среди гостей ЧМ-2018

«Музыкальные вкусы туристов и болельщиков, которые приехали в Москву на матчи ЧМ-2018, разнятся. Творчество таких известных групп, как Queen и Metallica, знакомо большинству иностранцев. Поэтому когда в метро звучат кавера на песни We Will Rock You и We Are The Champions (Queen), Nothing Else Matters (Metallica), туристы активно подпевают, аплодируют, делают селфи с музыкантами и танцуют», — рассказал заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Гости столицы из стран Ближнего Востока часто просят исполнять популярную в этом регионе песню Habibi (Maître Gims). А болельщикам из стран Латинской Америки нравится, когда играет хит Asereje испанского квартета Las Ketchup.

Иностранцы знают также популярные русские песни — «Смуглянку» и «Катюшу». Они подпевают участникам проекта «Музыка в метро».

«Помимо известных во всем мире композиций, артисты играют свою инструментальную музыку. Она вызывает большой интерес у туристов», — отметил Максим Ликсутов.

Количество слушателей проекта «Музыка в метро» увеличилось в 1,5 раза после начала чемпионата мира по футболу. Проект был запущен весной 2016 года. С тех пор прошло больше 40 тысяч выступлений в разных жанрах, а количество площадок, где артисты могут давать концерты, увеличилось с трех до 32. Проект поддерживают известные исполнители. Например, на площадках в метро уже выступали Григорий Лепс, Валерий Сюткин, Лолита, оркестр «Спасская башня» и рок-группа «СерьГа». Сейчас в проекте принимают участие 220 исполнителей.