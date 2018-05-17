Исландцы требуют бойкотировать «Евровидение» в Израиле из-за Палестины

Автор петиции призывает национальный телеканал RUV вывести Исландию из конкурса.

«Учитывая нарушение Израилем прав человека в отношении палестинского народа морально неприемлемо участвовать в таком гламурном мероприятии, как «Евровидение», - говорится в петиции.

Нета Барзилай выиграла конкурс с песней «Игрушка», предоставив Израилю право провести это мероприятие в 2019 году.

Но, несмотря на популярность петиции, директор программный директор RUV Скарферин Гудмундссон рассказал новостному сайту MBL, что Исландия примет участие в конкурсе в следующем году, как и планировалось.