Израиль может лишиться права на проведение «Евровидения 2019»

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Hadashot.

По информации агентства, руководство израильской корпорации телерадиовещания "Кан" — ответственной за организацию "Евровидения" — направило письмо премьер-министру Биньямину Нетаньяху, министру финансов Моше Кахлону и министру связи Аюбу Кара, в котором говорится об угрозе срыва международного конкурса после того, как правительство заявило, что не увеличит бюджет корпорации.

Сообщается, что министр связи предложил корпорации кредит для покрытия залоговой суммы, но "Кан" отклонил условия кредитования и вместо этого потребовал увеличить бюджет в этом году.

"Кан" предупреждает, что если деньги не будут получены в течение пяти дней, он вынужден будет отменить проведение мероприятия в мае будущего года, отмечает Hadashot. Авторы петиции, обращенной к министрам, потребовали "быстро найти источник для покрытия требуемого залогового депозита, а также предоставить корпорации телерадиовещания соответствующий бюджет для проведения конкурса".