Клейкая лента попала под запрет на «Евровидении»

В список запрещенных предметов ожидаемо попали такие, как огнестрельное оружие, ножи, шприцы и скальпели, токсичные вещества и пиротехника. Тем не менее, обширный список также включает в себя некоторые загадочные предметы, в том числе мячи для гольфа, лестницы, тележки и липкая лента.

На официальном веб-сайте конкурса есть плакат со всеми запрещенными предметами, советующий фанатам: «Чтобы сократить время ожидания на входе до минимума, убедитесь, что вы не принесли ни одного из следующих запрещенных предметов. Эти предметы будут конфискованы и не будут возвращены».

Ежегодный конкурс состоится в Лиссабоне в этом году после того, как Португалия впервые выиграла приз в прошлом году. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.