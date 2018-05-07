Конкурс «Евровидение-2018» открылся в Лиссабоне

Традиционно красную дорожку заменили синей - в цвет реки Тежу, на набережной которой состоялось открытие, а также океана, ставшего главной темой 63-го по счету конкурса, передает ТАСС.

На торжественную церемонию в Музей искусства, архитектуры и технологии (Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, MAAT) прибыли делегации всех 43-х стран-участниц конкурса - в соответствии с девизом нынешнего смотра "All Aboard!" ("Все на борт!").



Традиционно красную дорожку заменили синей

Одной из первых на синюю дорожку ступила делегация Азербайджана. Представительнице этой страны, Айсель, предстоит дать старт конкурсным испытаниям - по результатам жеребьевки певица откроет первый полуфинал. "Честно говоря, в начале я расстроилась, потому что это очень большая ответственность. Но у всего есть своя хорошая сторона: я ненавижу ждать", - поделилась с ТАСС Айсель.

Самые популярные вопросы иностранных журналистов представительнице России на конкурсе Юлии Самойловой касались ее терьера Тимошки, с которым она посетила открытие. "Спрашивали о чем песня, а также про Тимошку", - поделилась она с российской прессой. Глава делегации, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта заметил, что россиян принимают в Лиссабоне "очень доброжелательно".

Около четырех часов пришлось журналистам ожидать очереди Александра Рыбака, который после успеха в 2009 году в Москве был выбран вновь представлять Норвегию. "Девять лет назад моя песня (Fairytale) была о любви. А в этот раз мой посыл слушателям другой: верь даже в самую маленькую свою идею", - пояснил певец решение вернуться на конкурс.

Уже во вторник, 8 мая, девятнадцати конкурсантам - участникам первого полуфинала - предстоит выступить на арене Altice в Парке Наций. Второй полуфинал, в котором россиянка Юлия Самойлова выйдет под шестым номером, пройдет 10 мая, а финал - 12 мая.