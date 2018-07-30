Муж Ани Лорак проводит время с другой

Как стало известно Super в это время муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу проводит вечера в объятиях молодой киевлянки.

Пока Ани Лорак выступала перед латвийской публикой, её муж тоже срывал аплодисменты — в киевском караоке-клубе. Мурат появился в заведении со стройной брюнеткой — их бурное свидание попало в объектив гражданского журналиста Super.ru. Весь вечер турецкий бизнесмен не отрывал глаз и рук от своей спутницы: Мурат нежно обнимал девушку, гладил внутреннюю сторону её бедра и что-то шептал ей на ухо. Караоке пара покинула также вместе далеко за полночь и изрядно навеселе.

Нам удалось узнать, спутницей мужа Ани Лорак оказалась киевская тусовщица Яна Беляева, торгующая одеждой и обувью в «Инстаграме». Яна — любительница путешествий, ночных клубов, брендовых вещей и, как оказалось, чужих мужей. Частые тусовки с подружками Яна устраивает в ночном клубе Мурата Налчаджиоглу Dali Park в центре Киева.

Напомним, Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу поженились в 2009 году после четырёх лет романа. Роскошная свадьба влюблённых состоялась в одном из самых дорогих отелей Анталийского побережья «Адам и Ева». В 2011 году Ани родила дочь Софию.