На Лолиту подали в суд из-за отказа выступать в Крыму

Как стало известно «МК», в прошлом году Лолита заключила договор о нескольких выступлениях по Крыму — эти мероприятия планировались в августе. Организаторы уверяют, что понесли расходы в сумме более 6 млн рублей, чтобы достойно встретить гостью, однако она не появилась. Позже Лолита заявила, что организаторы не выполнили некоторые условия - с этим менеджеры не согласны. Также их сильно задело то, что в своем инстаграме звезда якобы некорректно выразилась по поводу организации концертного тура (а подписчиков у Милявской - 1 млн 300 тысяч). Поэтому было решено обратиться в суд.



Лолита

Юристы компании подготовили два иска — один о защите чести и достоинства, второй — о возмещении ущерба. Заседания по делу пройдут в апреле.

Между тем, сама Лолита до последнего момента не знала о поданных исках. Представитель певицы заявил, что ей абсолютно незнакома фамилия истца, и сначала она решила, что эта история может быть как-то связана с ее войной с ТСЖ (правда, конфликт закончился три года назад). В ближайшее время Лолита будет выяснять в суде все подробности.