Названы страны-участницы «Евровидения-2019»

"В прошлом году Нетта позволила себе мечтать и выиграла конкурс в Лиссабоне. Мы в восторге от того, что в Тель-Авиве будут представлены 42 страны, и надеемся, что участники-вещатели вдохновлены той же мечтой", - сказал исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд, слова которого приводит пресс-служба.





Свое участие в конкурсе подтвердили вещатели из РФ, Австралии, Австрии, Азербайджана, Албании, Армении, Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Македонии, Мальты, Молдавии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Черногории, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В полуфиналах конкурса будут соревноваться 36 стран. По традиции, представители страны-хозяйки конкурса, а также стран-учредителей - Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании - попадут в финал автоматически.

Конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авивском центре ярмарок в Израиле. Полуфиналы смотра назначены на 14 и 16 мая, финал - на 18 мая.

ТАСС