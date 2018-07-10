Николай Басков готовит новый духовный альбом «Вера»

О МНОГОЧИСЛЕННЫХ ЗВАНИЯХ

Я не прилагал усилий, чтобы получить все свои звания. Моей бабушке эти звания важна. Мы живем в России. Если поедете в Америку, то спросите у Мадонны, почему она не народная артистка США.

О ШОУ «ИГРА»

На Славянском базаре я уже 18 лет. Программа «Игра» - этап для меня, ине только с художественной, эстетической точки зрения. Это не просто концерт, а история с размышлениями о жизни, о любви. И это высокобюджетный проект. Более 50 концертов мы уже дали в разных городах. Сегодня будет почти вся игра, которая показывалась на премьере в Кремле. Что-то нельзя по технике безопасности. 4 фуры везут все это.

О ФУТБОЛЕ

Сборная России показала бесподобную игру. Как кричала Алла Пугачева в этот вечер, я не слышал ничего подобного. Мы гордимся своим хоккеем, но теперь мы можем гордиться еще и футболом. После игры с Хорватией мы показали, что умеем объединяться, ценить. Бывает,, что проигрыш — тоже победа. Для нас — мы победили, такого уровня игры наша сборная не показывала давно. В шоу-бизнесе нет правил, это бои без правил, и это коренное отличие нас от футбола.

О ВЕРЕ И «ВЕРЕ»

В октябре я представлю новую программу, это почти луховные песни. Их написали авторы, которые никогда не писали для эстрады. Обычно мы поем про счастливую любовь и про несчастную любовь. Я спел много красивых, популярных и даже смешных песен. А тема духовности меня захватила давно, это случилось, когда я оказался на операционном столе, потеряв сознание. Я начал интересоваться историей, религией, Библией. Когда нам плохо, мы всегда обращаемся к Богу. Это что-то неведомое, но мы верим, что он нам поможет. 9 октября в Кремле будет показана новая программа «Вера», и это будет совершенно новый этап в моем творчестве. Бог это абсолютная любовь. В голове у меня присутствуют все грехи. Были моменты, когда предавали, и я говорил себе «Вот бы прибить его!». Но так многие думают в таких ситуациях. Культивация внутри себя всеобъемлющей любви — единственный путь к излечению.

О СЕМЬЕ

Самый большой провал у меня — моя семейная жизнь. Я очень хочу, но не получается. Возможно, это из-за большой любви к себе, я человек, который хочет гастролировать, летать. Времени катастрофически не хватает на все остальное. Но это не провал, это пока шаткий мостик. А самый большой успех — это нынешний «Славянский базар», потому что я смог привезти сюда своих родителей, и они будут на моем концерте.

О КАРЬЕРЕ

Я еще не заканчиваю карьеру. У меня были совсем разные песни. Я пою, я востребован, и я счастлив. В самом молодом возрасте я попал в ситуацию, когда не можешь решать за себя, и делаешь все по воле продюсеров. А я хотел свободы. И когда я получил свободу, я понял, что это самое ценное в жизни. Сегодня я сам себе хозяин, и это самый великий подарок в судьбе, который только может быть.

Гуру КЕН