Письмо Цоя жене и и оригинал макет альбома «45» выставят на торги

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт аукционного фонда "Литфонд".

"Марьяша! Не знаю увидимся ли перед отъездами т.к. 25-26-го могу уже уехать. Буду в Ленинграде м.б. в конце июля, в начале августа. Очень жаль, что не увижу Сашу. Буду звонить вам в Ленинград. Если тебя не будет расскажи маме о своих планах и если что то нужно то передай. Сыграл эти два концерта и чувствую что больше не могу или сойду с ума. Хочется не думать об этом вообще хотя бы месяц. Купил туфли, наверное тебе нужно. Оставляю 200 руб. в качестве гонорара за устроение концертов (черт бы их побрал всех). На штаны наплевать. Собери все деньги к отъезду. Пока Цой. P.S. Привет Битлам", - говорится в письме, опубликованном на сайте фонда (орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того на аукцион будет выставлена фотография Цоя на студенческий билет из собрания первого барабанщика группы "Кино", приятеля по художественной школе и реставрационному ПТУ Романа Баринова. Стартовая цена 48-50 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Также в числе лотов, принадлежащих Баринову, - оригинал-макет дебютного альбома "45", предназначавшийся для тиражирования на "бобинных" магнитофонах.

Дебютный студийный альбом группы "Кино" был записан совместно с музыкантами "Аквариума" и выпущенный на бобинах в 1982 году. На тот момент группа "Кино" состояла всего из двух человек — Виктора Цоя и Алексея Рыбина; музыканты не обладали широкой известностью и возможность записать накопленный за три года материал получили благодаря содействию Бориса Гребенщикова. Стартовая цена лота 280 – 300 тысяч рублей.