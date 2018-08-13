Последний концерт группы «Кино» покажет Рен-ТВ

Последний концерт Виктор Цой дал менее чем за два месяца до своей трагической гибели. Выступление прошло в переполненных «Лужниках» – под грандиозный салют и горящий Олимпийский огонь. Зрители РЕН ТВ увидят, как Виктор Цой выйдет к многотысячной толпе фанатов в последний раз.

Запись концерта обрела новую жизнь благодаря современной цифровой обработке изображения и звука, с помощью которой фанаты «Кино» смогут ощутить атмосферу того самого вечера в «Лужниках».

За сорок пять минут группа «Кино» успела исполнить множество культовых композиций, включая песни «Звезда по имени Солнце», «Последний герой», «Закрой за мной дверь», «Пачка сигарет», «Перемен», «Камчатка», «Спокойная ночь», «Война» и «Группа крови».



Виктор Цой

Сразу после концерта РЕН ТВ покажет знаменитый фильм «Асса», в котором Виктор Цой играет самого себя.

15 августа, в 00:30.