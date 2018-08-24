Рукопись и паспорт Виктора Цоя выставят на торги

Об этом корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор "Литфонда" Сергей Бурмистров.



Виктор Цой

"Торги состоятся 26 сентября. Самая уникальная и удивительная вещь - это советский паспорт Цоя. Его нашли владельцы квартиры на улице Рубинштейна, где часто бывал исполнитель после концертов в Ленинградском рок-клубе. Через много лет владельцы квартиры нашли документ за холодильником", - сказал собеседник агентства.

Стартовая цена паспорта - 2,5 млн рублей.

Другим уникальным лотом станет записная книжка Цоя. "Тоже совершенно уникальная вещь, там телефоны всей его тусовки", - сказал Бурмистров. Стартовая цена - 500 тыс. рублей.

Кроме того, на торги выставят две рукописи песен исполнителя, одна из которых, сказал Бурмистров, до сих пор не была известна. Цена за каждую рукопись на старте торгов составляет 250 тыс. рублей.