Рыбин против использования своего образа в фильме о Цое

"Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории. Мои представления о морали слишком расходятся с представлениями автор "Лета", — прокомментировал РИА Новости Рыбин.

Раннее певец и композитор, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков назвал сценарий к картине режиссера Кирилла Серебренникова о Викторе Цое "ложью от начала до конца". Также свои сомнения в достоверности событий, описанных в фильме, высказал музыкальный критик Артемий Троицкий, лично знакомый с прототипами героев фильма.

Сценарий фильма "Лето" написали Лилия и Михаил Идовы. Сюжет картины основан на малоизвестной истории отношений музыканта Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием группы Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Тем летом Цой записывает свой первый альбом, а Науменко собирает группу "Зоопарк". Главные роли исполнили корейский актер Тео Ю (Цой), музыкант Рома Зверь (Науменко) и Ирина Старшенбаум.

Пресс-служба фильма в начале февраля сообщила, что фильм "Лето" будет завершен весной 2018 года, картина была смонтирована самим режиссером, который находится под домашним арестом.