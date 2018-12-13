Саундтрек к фильму «Игла» выйдет на виниле

Релиз представит музыкальное издательство ZBS Records совместно с Vinyleon Records.

Специально для данного издания были отреставрированы и отремастированы сохранившиеся на киностудии «Мосфильм» плёнки с песнями и инструментальными композициями, записанными Виктором Цоем и музыкантами группы Кино в далёком 1988 году для художественного фильма «Игла». Аранжировки всех песен отличаются от версий, позже вошедших в номерные альбомы группы «Кино».

Саундтрек к художественному фильму «Игла Ремикс» — обновлённой и переосмысленной версии оригинального фильма, состоит не только из ставших классикой песен группы «Кино» и её музыкантов в частности, но и содержит ряд инструментальных композиций от сёрф-рокеров Messer Chups, а также композицию под названием «Дети минут» авторства Виктора Цоя, исполненной Вячеславом Бутусовым и группой Ю-Питер.

Саундтрек издаётся в нескольких коллекционных комплектациях в виде регулярного издания на виниле, лимитированного издания на виниле, делюкс издания на виниле, а также лимитированных изданий на компакт-дисках и аудиокассетах.

Выход релиза ожидается в феврале 2019 года.